Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierer in Apolda unterwegs

Apolda (ots)

Gegen 23:30 Uhr meldeten sich aufmerksame Bürger bei der Polizei in Apolda und teilten mit, dass in der Dr.-Külz-Straße in Apolda ein junger Mann umher läuft und randaliert, indem er mehrere Mülltonnen umtritt. Die sofort eingesetzte Streife konnte den stark alkoholisierten Täter noch vor Ort stellen. Während an den Mülltonnen kein Schaden entstand, wurde jedoch ein Verkehrsschild festgestellt, welches der 28jährige auf ein parkendes Fahrzeug geworfen hatte. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

