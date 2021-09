Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots)

In der Zeit von 13:35 Uhr bis 13:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Erfurter Straße, ein parkender Pkw VW Tiguan durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Tiguan entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

