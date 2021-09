Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 27.09.2021 gegen 11:50 Uhr ereignete sich vor der Zentralklinik Bad Berka ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Toyota fuhr aus Richtung Wendeschleife im Bereich des Haupteinganges / Notaufnah- me kommend in Richtung Robert-Koch-Allee. Nach eigenen Angaben rutschte er vom Gaspedal ab und sein Fuß verkantete sich unter dem Bremspedal. In der weiteren Folge beschleunigte der Pkw ungewollt, fuhr an einem Taxistand vorbei und streifte hierbei zwei dort parkende Taxis. Anschließend überquerte er die Robert-Koch-Alle, fuhr über eine Bordsteinkante, über einen Straßengraben und schlug mit der Front in einen Hang ein. Der Fahrer wurde hierbei verletzt und gleich stationär in der Klinik aufgenommen. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sach- schaden von insgesamt 7.500 Euro.

