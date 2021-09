Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bitte um Mithilfe bei Vermisstensuche

Bild-Infos

Download

Jena (ots)

Am Montag, den 27.09.2021 verließ der 85-jährige Herr G. gegen 09:00 Uhr eine Senioreneinrichtung in der Camburger Straße in Jena in unbekannte Richtung. Seit dem konnte kein Kontakt zum Gesuchten hergestellt werden. Herr G. ist 162 cm groß, schlank, hat auffällig weiße Kotletten und ist mit einer braunen Lederjacke sowie vermutlich einem Hut bekleidet. Herr G. leidet an altersbedingten Erkrankungen und ist regelmäßig zu Fuß unterwegs. Hinweise bitte an die Polizei Jena, unter Tel. 03641-810

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell