Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad zerlegt

Jena (ots)

Am Fahrradständer Paradiesbahnhof haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fahrrad auseinander gebaut. Wie am Sonntagnachmittag bekannt wurde, stellte der Eigentümer sein Rad am Samstagabend dort ab. Als er am Sonntagnachmittag zu seinem Bike zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Vorderrad und die Gabel fehlen. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell noch nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

