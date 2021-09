Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus Keller geklaut

Jena (ots)

Den Diebstahl seines Fahrrades meldete am Sonntagmittag ein Mann aus der Carolinenstraße in Jena. Unbekannte verschafften sich Zutritt zum Kellertrakt des Mehrfamilienhauses. Aus dem Gemeinschaftsfahrradraum nahmen der oder die Täter das Bike der Marke Merida, samt Seilschloss an sich und entkamen in der Folge unerkannt mit ihrer Beute. Zudem öffneten die Unbekannten einen weiteren Keller, indem sie die Kellertür aushoben. Derzeit ist nicht bekannt, ob auch hier Dinge entwendet wurden. Der aktuelle Beuteschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell