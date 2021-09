Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kontrolle verloren - mit Wand kollidiert

Jena (ots)

Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam ein 17-Jähriger am Sonntagmorgen in Jena-Cospeda mit seinem Moped von der Straße ab. In einer Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Gefährt, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Wand. Durch den Unfall wurde der 17-Jährige leicht verletzt und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell