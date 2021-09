Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 7 in Trotz. Ein Dacia-Fahrer kam aus Richtung Jena und beabsichtigte weiter in Richtung Eisenberg zu fahren. Ein entgegenkommender VW-Fahrer wollte nach links in Richtung Bad Klosterlausnitz abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Dacia und es kam kreuzungsmittig zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurde eine Person leicht verletzt. Der Dacia war zudem nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

