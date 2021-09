Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im übertragenen Sinn vollgetankt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Sonntagmorgen einen Autofahrer, welcher augenscheinlich sturzbetrunken an einer Tankstelle in Bad Klosterlausnitz hielt. Der Mann, der aus dem Bereich Hermsdorf kommt, konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten dann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von über zwei Promille zum Vorschein. Da der 36-Jährige gegenüber den Polizisten Nachtrunk angab, wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

