Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsam beim Rückwärtseinparken

Kromsdorf (ots)

In Kromsdorf, im Eselsweg kam es am 26.09.2021, gegen 15:00 Uhr zu einem Klein-Unfall. Eine 51jährige Frau im Pkw BMW und ein 19jähriger Skoda-Fahrer befuhren den Unfallort in ebendieser Reihenfolge. Die BMW-Fahrerin wollte nunmehr rechts in einer Parkbucht längs der Straße rückwärts einparken, dabei übersah sie den hinter ihr stehenden Pkw Skoda. Obwohl er noch durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen versuchte, kam es in der Folge zum Zusammenstoß beider Pkw. Verletzt wurde niemand, am Skoda wurde nach ersten Erkenntnissen nur die Kennzeichentafel ein wenig in Mitleidenschaft gezogen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell