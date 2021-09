Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wiederholt pyrotechnische Erzeugnisse in Apolda gezündet

Apolda (ots)

Am gestrigen Sonntag, gegen 22:30 Uhr meldeten sich erneut Anwohner aus dem Bereich Apolda, Christian-Zimmermann-Straße, dass es abermals laut vernehmbar eine Art Detonation gegeben hätte, wie schon in den Abendstunden am Vortag. Nach Prüfung vor Ort wurde eine Anzeige gemäß § 40 SprengG - "Zünden eines nicht zugelassenen pyrotechnischen Erzeugnisses" gefertigt. Die Ermittlungen zum Täterkreis laufen. Die Polizei wird den Bereich in den nächsten Tagen verstärkt bestreifen.

