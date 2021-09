Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrlässige Brandstiftung

Bad Sulza (ots)

In Bad Sulza, Carl-Spaeter-Straße kam es in den Abendstunden des 26.09.2021 auf einer dortigen Wiese am Waldrand zu einem Schwelbrand. Unbekannte Täter hatten dort vermutlich die Reste einer Feuerschale, die in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden wurde, unbedacht der Gefahr möglicherweise einen Waldbrand auszulösen, entsorgt. Durch eine starke Rauchentwicklung wurde der Umstand glücklicherweise bekannt, ehe es zu Schlimmerem kam. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Sulza kam zum Einsatz und konnte die Lage vor Ort schnell unter Kontrolle bringen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell