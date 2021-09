Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

In der Zeit vom 25.09.2021, 17:30 Uhr bis zum 26.09.2021, 15:35 Uhr wurde durch unbekannte Täter in eine Gartenanlage in der Schwansee-straße eingebrochen. Hier wurde gewaltsam das Schloß eines Gewächs- hauses entfernt. Aus diesem wurde ein Rasenmäher sowie eine Ketten- säge entwendet. Auch mehrere Kanthölzer (15x15, Länge 2,50 m), welche abgedeckt auf der Terrasse gestapelt lagen, wurden mitgenommen. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 1.000 Euro. Der Abtransport erfolgte vermutlich mit einem Transporter.

