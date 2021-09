Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Ein Kradfahrer befuhr am 26.09.2021 gegen 15:15 Uhr die Landstraße aus Schellroda kommend in Richtung Egstedt. Der Fahrer eines Pkw BMW kam aus entgegengesetzter Richtung und wollte links in einen Forstweg einbiegen. Hierbei übersah er den Motorradfahrer im Gegenverkehr. Der Kradfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und die Kollision zu verhindern, kam jedoch in der weiteren Folge zu Fall und verletzte sich schwer. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Der Motorradfahrer wurde nach Erfurt in eine Klinik verbracht. Auch der Einsatz des Polizeihubeschraubers führte nicht zum Auffinden des BMW-Fahrers. Bei dem Pkw soll es sich um einen grünen BMW der 5er-Reihe handeln. Die Ermittlungen dauern an.

