Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Die Fahrerin eines E-Bike befuhr am 26.09.2021 gegen 12:15 Uhr den Radweg von Tiefengruben kommend in Richtung Tonndorf. In einer Linkskurve kam sie aufgrund des Fahrbahnbelages (Schotter) ins Straucheln und stürzte. Die Radlerin wurde leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Klinikum. Das E-Bike blieb unbeschädigt und wurde zur Wohnanschrift verbracht.

