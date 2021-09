Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierter greift Polizeibeamte an

Jena (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Jenaer Stadtzentrum zu mehreren Körperverletzungen.

Am Samstagmorgen gegen 03.00 Uhr griff ein 19-jähriger eritreischer Staatsbürger in der Johannisstraße scheinbar grundlos zunächst eine Gruppe ihm bekannter Personen an und versuchte diese, mit einer Bierflasche zu schlagen. Die eingesetzten Polizeibeamten, welche den Streit zunächst schlichten konnten, wurden in der Folge ebenfalls durch den Beschuldigten angegriffen, blieben zum Glück jedoch unverletzt. Der Tatverdächtige wurde vor Ort in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell