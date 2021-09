Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 24.09. bis 25.09.21 - erneut Kupfer-Fallrohre in Apolda entwendet

Apolda (ots)

Wie schon an den Vortagen wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag frei zugängliche Fallrohre durch unbekannte Täter abmontiert und entwendet. Dieses Mal betraf es zwei Objekte in der Bergstraße sowie in der Weimarischen Straße.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Apolda entgegen.

