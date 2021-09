Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohrfeige wegen Handynutzung

Jena (ots)

In einem Fernbus eskalierte am Freitagmorgen die Situation. Ein 24-jähriger Fahrgast fühlte sich von der Nutzung eines Mobiltelefons durch einen anderen, ebenfalls 24-Jährigen, Fahrgast belästigt. Daraufhin geht er auf diesen zu und schlägt ihn mit der Hand ins Gesicht. Bei einem Stopp am Busbahnhof wurde der Sachverhalt polizeilich aufgenommen und eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell