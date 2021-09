Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch ins Jugendhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Donnerstagvormittag informierte ein Zeuge, dass in das Jugendhaus in Hermsdorf, Naumburger Straße, eingebrochen wurde. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Kellerbereich des Objektes. Hierbei entstand Sachschaden. In der weiteren Folge wurde die im Kellerbereich befindliche Dusche genutzt, jedoch augenscheinlich nichts entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

