Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Apolda (ots)

In den Nachtstunden vom 22.09.2021, 20:00 Uhr zum 23.09.2021, 10:00 Uhr kam es im Zentrum des Stadtgebiets von Apolda, auf dem Alexander-Puschkin-Platz sowie am Rathaus am Markt zum Diebstahl von Buntmetall. Unbekannte Täter hatten insgesamt 5,5 Meter Kupferfallrohr entwendet. Es ist von einem Beutewert in Höhe von ca. 250 Euro auszugehen. Zudem entstand an den Wänden angebrachten Halteschellen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der örtlichen Polizeiinspektion unter 03644/541-0.

