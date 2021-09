Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall 2

Weimar (ots)

Ein weiterer Unfall mit einem Reh ereignete sich am 24.09.2021 gegen 04:00 Uhr auf der B 7 aus Schöndorf kommend, Richtung Ettersburg. In diesem Fall lag das Tier bereits tot auf der Fahrbahn und wurde nochmals durch einen Pkw VW Golf überrollt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

