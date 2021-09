Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots)

Am 13.09.2021 ereignete sich in der Cranachstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei welchem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Am 23.09.2021 wurde auf dem Portal eBay-Kleinan-zeigen ein schwarzer Jaguar mit Unfallschäden zur Verwertung angebo- ten. Die Überprüfung bei dem Autoverwerter ergab, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um das Unfallfahrzeug handelt. Der Pkw wurde durch die Polizei sichergestellt. Alle Schäden wurden dokumentiert. Außerdem wurden zum Vergleich Lackproben entnommen, da bei dem Verkehrsunfall Fremdlack an den Unfallfahrzeugen gesichert werden konnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell