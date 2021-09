Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eskalation wegen angeblichem Fehlverhalten

Jena (ots)

Weil das Überqueren der Straße eines 33-Jährigen, nach Auffassung eines Unbekannten, nicht Rechtskonform gewesen sein soll, eskalierte am Mittwochabend ein Streit unter zwei Männern. Der 33-Jährige überquerte fußläufig die Straße Fürstengraben, als er auf einen unbekannten Fahrradfahrer traf. Dieser offerierte dem jungen Mann, dass er in dies als eindeutiges Fehlverhalten sieht. Daraufhin eskalierte die Auseinandersetzung. Der Unbekannte schlug in der Folge mehrfach mit der Faust ins Gesicht des 33-Jährigen, wodurch dieser zu Fall kam. Aufgrund seiner Verletzungen musste der Geschädigte ins Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Täter indes floh auf seinem dunklen Fahrrad über die Zwätzengasse in Richtung Jena-Nord. Zum Täter kann folgendes gesagt werden: ca. 30 Jahre alt, dunkle lockige Haare, mitteleuropäischer Phänotyp, ca. 1,85 m groß. Der Mann war mit einem Hoody bekleidet und führte einen Rucksack bei sich.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt der Inspektionsdienst Jena unter 03641 - 810 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell