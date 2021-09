Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fehlalarm - Tür kaputt

Jena (ots)

Eine Feueralarmmeldung ging am frühen Mittwochabend bei der Rettungsleitstelle Jena ein. In einer Wohnung im Spitzweidenweg löste ein Brandmelder aus. Nachdem die Feuerwehr vor Ort eingetroffen ist, wurde auf Klopfen und Klingeln die betreffende Wohnungstür nicht geöffnet, sodass diese gewaltsam geöffnet wurde, um mögliche Gefahren zu unterbinden. Doch nicht nur vom Bewohner, sondern auch vom vermeintlichen Feuer fehlte jede Spur. Lediglich ein defekter Brandmelder konnte in der Wohnung festgestellt werden. Nach eingehender Prüfung, dass kein Brandfall vorliegt, wurde der "Störenfried" ruhiggestellt und die Wohnung wieder verschlossen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell