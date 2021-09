Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer übersehen

Jena (ots)

Eine Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Audi ereignete sich am Mittwochmorgen in der August-Bebel-Straße in Jena. Der 30-jährige Radler fuhr auf dem Radweg der August-Bebel-Straße in Richtung Stadt. Der Audi-Fahrer indes befuhr die Katharinenstraße in Richtung August-Bebel-Straße und missachtete hierbei die Vorfahrt des herannahenden Fahrradfahrers, sodass es folglich zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer kam. Der 30-Jährige stürzte und wurde hierbei leicht verletzt, sodass dieser zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde.

