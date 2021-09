Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheinbar Profis am Werk

Jena (ots)

Fachmännisch entwendeten Unbekannte am Mittwoch ein Spiegelglas eines Pkw VW. Das Fahrzeug war in der Leipziger Straße abgestellt. Als die Fahrzeugnutzerin zu ihrem Pkw zurückkehrte musste sie das Fehlen des Glases am linken Außenspiegel feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell