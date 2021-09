Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein ertappt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 21-Jähriger wurde am Mittwochabend in Hermsdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten kontrollierten den Ford-Fahrer, gegen 22:00 Uhr, auf der Lahnsteiner Straße. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und folglich nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu rechnen hat. Nachdem dem 21-Jährigen die Weiterfahrt untersagt wurde, konnte der Fahrzeugschlüssel an eine berechtigte Person mit Führerschein übergeben werden.

