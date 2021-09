Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots)

Am 22.09.2021 gegen 06:20 Uhr

informiert ein Anwohner der Lisztstraße die Polizei, dass an seinem Pkw gegen 00:35 Uhr nunmehr zum sechsten Mal die vordere Kennzeichen- tafel abgerissen und auf das Nachbargrundstück geworfen wurde. In diesem Fall konnte er den Täter bei der Tatausübung filmen. Am Pkw und an der Kennzeichenhalterung entstand Sachschaden. Das Video wurde gesichert und muss noch ausgewertet werden. Auf diesem ist zu erkennen, wie der Täter das Kennzeichen abreisst und in den Nachbargarten wirft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell