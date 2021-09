Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots)

Der Fahrer eines Pkw VW Golf

befuhr am 22.09.2021 gegen 06:00 Uhr die Neue Straße in der Ortslage Rittersorf. An der Einmündung zur Neuen Gasse überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Der Fahrer konnte eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern. Das Tier wurde tödlich verletzt, am Pkw enstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell