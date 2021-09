Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Auf einem Firmengelände in Niedersynderstedt kam es am 22.09.2021 gegen 10:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Gabelstapler. Der Staplerfahrer fuhr beladen aus einer Halle und bemerkte, bedingt durch die Ladung, den parkenden Transporter nicht und fuhr in der weiteren Folge gegen das parkende Fahrzeug, welches hierbei beschädigt wurde.

