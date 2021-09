Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am

22.09.2021 gegen 12:50 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Nissan die Abraham-Lincoln-Straße, mit der Absicht, rechts in die Jahnstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorganges touchierte sie einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

