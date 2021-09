Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Verkehrsunfall

In Apolda befuhr ein Busfahrer die Lessingstraße in Richtung Louis-Opel-Straße am 22.09.2021, 9.31 Uhr. An der dort befindlichen Bushaltestelle ließ er seine Fahrgäste aussteigen. Da vor dem Bus ein weiterer Bus hielt, musste der Busfahrer mit seinem Fahrzeug zurücksetzen dabei übersah er das ordnungsgemäß abstellte Fahrzeug und beschädigte es. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 750,00 Euro.

