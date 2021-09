Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit wegen Ofen eskaliert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In einer Eisenberger Kleingartenanlage eskalierte am Dienstagmittag ein Streit. Grund war ein betriebener Ofen in einem Bungalow. Der entstandene Rauch störte einen 66-jährigen Gartennachbarn derart, dass er dem Verursacher einen Besuch abstattete. Hierbei schlug er den 70-Jährigen ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

