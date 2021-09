Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu schnell in Kurve unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 2315, kurz nach der Ortslage Ruttersdorf in Richtung Ascherhütte. Eine 21-jährige Fahrerin eines Pkw VW unterschätzte den kurvigen Streckenabschnitt. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der Straße ab und geriet auf eine Böschung. In der weiteren Folge kippte der Pkw um und landete auf dem Dach. Der VW musste abgeschleppt werden, die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht.

