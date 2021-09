Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbeabsichtigter Diebstahl

Jena (ots)

Der Ladendetektiv eines Elektronikmarktes in der Goethestraße erwischte eine Ladendiebin am Dienstagnachmittag in flagranti. Die 51-Jährige passierte den Kassenbereich mit einem Saugroboter im Wert von ca. 150,- Euro, ohne diesen jedoch zu bezahlen. Auf ihre Tat angesprochen gab sie an, dass ihre Gedanken bei einem dringenden Termin waren und sie deshalb den Bezahlvorgang vergaß. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell