Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots)

Am 21.09.2021 wurde in der Zeit von 07:00 Uhr bis 13:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Schwabsdorf durchgeführt. Bei gemessenen 1227 Fahrzeugen kam es zu 15 Beanstandungen, welche durch die Erhebung eines Verwarngeldes geahndet wurden. Höchste gemessene Geschwindigkeit waren 70 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell