Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

In der Zeit vom 20.09.2021, 19:20 Uhr bis zum 21.09.2021, 06:20 Uhr wurden von einer Baustelle in Mellingen, Hirtentorstraße, durch unbekannte Täter zwei mittels Eisenkette gesicherte Rüttelplatten entwendet. Die Kette wurde durchtrennt und die Geräte aufgrund des Gewichtes vermutlich mit einem Transporter oder einem Fahrzeug mit Anhänger abtransportiert. Der geschädigten Firma entstand ein Schaden in Höhe von 16.000 Euro.

