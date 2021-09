Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots)

Am 22.09.2021 gegen 03:50 Uhr kollidierte auf der Landstraße zwischen Blankenhain und Kleinlohma der Fahrer eines Pkw VW Passat mit einem die Straße überquerenden Reh. Das Tier wurde durch den Aufprall tödlich verletzt. Am Pkw enstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro

