Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer leicht verletzt

Apolda (ots)

In Apolda, an der Kreuzung Zeppelinstraße/Schieringstraße kam es am 21.09.2021, gegen 14:15 Uhr zu einem Unfall mit Personenschaden. Eine 68jährige Toyota-Fahrerin befuhr die Zeppelinstraße in Richtung Erfurter Straße, mit der Absicht in die Schieringstraße abzubiegen. Hier missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Radfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dieser stürzte daraufhin und zog sich leichte Prellungen und Schürfwunden zu. Zur weiteren Untersuchung wurde er vorsorglich ins Robert-Koch-Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell