Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs im Bereich Eisenberg vom 20.09.2021

Eisenberg (ots)

Am 20.09.2021 kurz vor 17 Uhr wurde der Polizei ein blauer Pkw Ford gemeldet, welcher zwischen Wetzdorf und Eisenberg fährt. Der Pkw habe hierbei mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Letztendlich konnte der Pkw durch Polizeikräfte in Eisenberg kontrolliert werden, wobei der 57 jährige Fahrer mit über 2,5 Promille erheblich alkoholisiert war. Bei dem Fahrer wurde folgend eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde sichergestellt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche den Pkw gesehen haben bzw. direkt gefährdet wurden. Laut der vorhandenen Zeugenaussagen, wäre der Pkw in Serba/Trotz aus Richtung Camburg kommend an der Ampel bei "Rot" gefahren und in Richtung Eisenberg abgebogen. Zudem wären die folgenden Ampeln im Bereich Petersberg bzw. der Anschlussstelle Eisenberg bei Lichtsignal "Rot" überquert worden. Zudem sei der Pkw mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Auch hier habe mindestens ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen müssen. Zuletzt habe der Pkw beinahe einen Radfahrer, welcher in den Steinweg in Eisenberg abgebogen ist, umgefahren.

Glücklicherweise kam bei seiner unsicheren Fahrt niemand zu Schaden.

Wer Hinweise auf die gefährdeten Verkehrsteilnehmer hat bzw. direkt selbst betroffen war, wird gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland (Tel. 036428-640 in Stadtroda / 036691-750 in Eisenberg) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell