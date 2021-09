Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Leitplanke kollidiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gegen 21:15 Uhr verlor am Montagabend ein 43-jähriger Fahrer eines Pkw VW auf der Landstraße 2315 in Richtung Ruttersdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß daraufhin mit einer Leitplanke zusammen. Sowohl am Pkw als auch an der Leitplanke entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell