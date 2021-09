Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leitpfosten herausgerissen

Jena (ots)

Montagnachmittag stellten Zeugen mehrere herausgerissene Leitpfosten in der Ortslage Isserstedt fest. Eine Streifenwagenbesatzung prüfte den Bereich ab und konnte in Richtung Vierzehnheiligen drei Verkehrsleitpfosten feststellen, welche nicht mehr in ihrer Verankerung waren. Diese wurden durch Unbekannte herausgezogen ohne diese jedoch zu beschädigen. Die Beamten stellten den ordnungsgemäßen Zustand wieder her. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

