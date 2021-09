Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch im Magdelstieg

Jena (ots)

Montagvormittag informierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Magdelstieg, dass in seinen Keller eingebrochen wurde. Unbekannte verschafften sich widerrechtlich Zutritt zum Wohnhaus und begaben sich fortfolgend in den Kellerbereich. Hier öffneten sie gewaltsam einen Keller und entwendeten verschiedene Kabel, einen Dachträger sowie einen Matratzentopper. Der Gesamtwert des Stehlguts beläuft sich auf ca. 130,- Euro.

