Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungewöhnliches Tatwerkzeug

Apolda (ots)

Auch in der Erfurter Straße in Apolda kam es im Tatzeitraum 18.09.2021, 17:00 Uhr bis 19.09.2021, 10:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung in einem dortigen Vorgarten. Der oder die Täter bedienten sich kurzerhand eines ungewöhnlichen Tatwerkzeugs: ein dort aufgrund einer vorübergehenden baulichen Maßnahme aufgestelltes Verkehrsschild wurde aus seiner Halterung genommen und kurzerhand über den Zaun geworfen. Hierbei wurden der Zaun und die Bepflanzung im Vorgarten beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

