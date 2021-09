Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierer in Kleingartenanlage

Apolda (ots)

In der Kleingartenanlage "Otto`s Freude" in der Elisenstraße in Apolda kam es im Zeitraum 18.09.2021, 20:00 Uhr bis 19.09.2021, 08:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter hatten dort offenbar randaliert - es wurden 3 Zaunslatten zerstört und ein Mülleimer umgeworfen. Zudem lagen mehrere leere Bierflaschen umher. Der Sachschaden wird mit ca. 15 Euro angegeben.

