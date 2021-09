Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Apolda (ots)

In Apolda, in der Weimarischen Straße wurde am 20.09.2021, gegen 15:00 Uhr ein 40jähriger Apoldaer einer Kontrolle unterzogen. Er wurde durch die Beamten durchsucht und eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden. Dieses wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Besitz von Betäubungsmitteln, gefertigt.

