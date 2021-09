Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wieder Schmierereien

Weimar (ots)

Erneut trieb ein unbekannter Graffiti-Künstler in Weimar sein Unwesen.So wurden in der Zeit vom 19.09.2021, 18:00 Uhr bis zum 20.09.2021,08:00 Uhr in der Jakobstraße, Kaufstraße, Graben und Herderplatz, an insgesamt 13 Hauswänden, Verteiler- und Briefkästen, diverse Schriftzüge mittels türkiser, blauer, silberner sowie schwarzer Farbe gesprüht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

