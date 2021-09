Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abgebrannt

Weimar (ots)

In Weimar, Am Herrenrödchen hörte ein Anwohner am 21.09.2021 gegen 01:50 Uhr einen lauten Knall. Als er nachschaute bemerkte er, dass auf einem umzäunten Stellplatz für Mülltonnen zwei der Abfallbehälter durch unbekannte Täter in Brand gesetzt wurden. Die Berufsfeuerwehr löschte das Feuer. Zwei der Tonnen wurden vollständig zerstört, auch die Umzäunung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

