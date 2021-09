Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots)

In der Zeit vom 19.09.2021, 18:30 Uhr bis zum 20.09.2021, 09:00 Uhr wurde an einem in der Teichstraße in Umpferstedt geparkten Pkw VW Golf ein Vorderreifen mittels unbekannten Schnittwerkzeug zerstochen bzw. aufgeschlitzt. Hinweise auf mögliche Täter gibt es derzeit nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

