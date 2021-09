Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkoholeinfluss mit nicht versichtertem E-Scooter unterwegs

Weimar (ots)

Einen weiteren Promillesünder ertappten Beamte der PI Weimar am Sonntag gegen 08:00 Uhr bei der Kontrolle eines E-Scooters in der Friedensstraße in Weimar. Der 41-jährige Rollerfahrer war mit einem Atemalkoholwert von 0,67 Promille nicht fahrtauglich, zudem bestand für sein Fahrzeug kein Versicherungsschutz. Die Bamten erstatteten Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie die 0,5-Promille-Grenze.

